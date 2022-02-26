Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu

26.02.2022 22:58

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile sınırındaki bölgelere ilave askeri birlikler yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Rus ordusunun kayıplarının arttığına işaret edilen açıklamada, "Rus birliklerinin tahmini kayıpları, 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 topçu ve 'Buk' füze sistemi." ifadelerine yer verildi.

"3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak, ülkesindeki durumla ilgili yaptığı açıklamada, Herson, Mikolayev, Odesa ve Mariopol kentlerinde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile polisin ülkedeki durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çeken Podolyak, "Kiev ve Kiev bölgesindeki durumun da kontrol altında" olduğunu vurguladı.

Podolyak, "Sabah itibarıyla 3 bin 500'den fazla Rus asker öldürüldü ve 200'ü esir alındı." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu
Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu
Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu

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Ukrayna, Rusya, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Rusya'ya ait 14 uçak, 8 helikopter, 102 tank ve 3 bin 500'den fazla asker vuruldu - Son Dakika
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