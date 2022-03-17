Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

17.03.2022 08:27

Ukrayna ordusu, Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerini taşıyan araca yapılan saldırının havadan ve karadan görüntülerini yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayarak 21 gündür devam eden savaş, askeri personel kayıplarının yanı sıra sivil kayıplara da sebep oluyor.

Kharkiv şehrinde yerleşim yerinden geçen Rus askerleri, beklemedikleri bir saldırıya uğruyor. Askeri aracın önünde pusu kuran bir Ukraynalı asker, kendisine yaklaşan Ural-4320 tipindeki askeri araca bombalı saldırı gerçekleştiriyor. Yerleşim yerinden geçerken bir anda saldırıya uğrayan aracın şöförü yolun ilerisinde şeritten çıkıyor ve aracın kontrolünü kaybediyor. Pusu anında yoldan geçen vatandaşlar ise panik halinde sağa sola kaçıştı.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı
Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı
Ukrayna, Rusya'ya ait askeri araca düzenlenen saldırıyı yayınladı

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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