Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

26.02.2022 08:45
Ukrayna: Rusya'ya ait helikopter ile 3 uçak vuruldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi.

Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

Rus birliklerinin Kiev bölgesinin Vasilkov kentine paraşütlerle inmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, başkent Kiev sokaklarında çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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