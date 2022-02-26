Ukrayna, Rusya'ya ait nakliye uçağını düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait nakliye uçağını düşürdü

26.02.2022 03:38
Ukrayna, Rusya'ya ait nakliye uçağını düşürdü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya'ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya'ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Ukrayna ordu su tarafından püskürtülmeye çalışılırken, birçok kentte büyük çatışmalar yaşanıyor. Hem Ukrayna, hem de Rusya tarafı çatışmalarda gelişmeleri kamuoyuna duyururken, son olarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir Rus uçağının düşürüldüğü haberi geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağı ile Rusya'ya ait bir kargo uçağının düşürüldüğü kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı, "Hava savunma güçlerimiz, Vasylkiv bölgesine iniş yapan düşmana ait IL-76 uçağını düşürdü. Bu, Luhansk 2014'ün intikamıdır. Düşmanlara ölüm!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna tarafından Kiev'e bağlı Vasylkiv Bölgesi'ne Rus birliklerinin girmeye çalıştığı ve Ukrayna ile Rus güçleri arasında büyük çatışmalar yaşandığı öğrenildi. - KİEV

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna, Rusya'ya ait nakliye uçağını düşürdü - Son Dakika


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