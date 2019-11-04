Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi
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Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

6 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında alıkonulan gemilerle ilgili Rusya'ya diplomatik nota verildiği bildirildi.

Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi, System.String[]

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında alıkonulan gemilerle ilgili Rusya'ya diplomatik nota verildiği bildirildi.


Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, 2018 yılında el konulan, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin geri verilmesiyle ilgili Rusya Federasyonu'na nota verildiğini duyurdu. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Pristayko, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı olarak Rusya Federasyonu'na alıkonulan gemilerimizle ilgili nota gönderdik. Gemilerimizi ne zaman ve hangi koordinatlarda alacağımızı bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Rusya Kasım 2018'de Kerç Boğazı'nda Ukrayna Donanması'na ait Yana Kapa, Berdyansk ve Nikopol adlı 3 gemiye el koymuş ve mürettebatları gözaltına almıştı. Bunun üzerine Ukrayna, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurmuştu. 25 Mayıs 2019'da mahkemenin aldığı kararla Rusya'dan gemicilerin derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Eylül 2019'da 24 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı ancak gemiler Ukrayna'ya henüz iade edilmedi. - KİEV

Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:06 Kaynak: İHA
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