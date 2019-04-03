Ukrayna, Rusya'ya Tüm Uçak Seferlerini Yasakladı

Ukrayna, kendi topraklarından Rusya'ya yapılan tüm uçak seferlerini yasaklama kararı aldı.

Ukrayna, kendi topraklarından Rusya'ya yapılan tüm uçak seferlerini yasaklama kararı aldı.



Ukrayna Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında, Ukrayna'dan Rusya'ya tüm uçak seferlerinin yasaklanması kararlaştırıldı.



Kiev, iki ülke arasında 2014 yılında başlayan siyasi gerilimin ardından, ülke topraklarından Rusya'ya doğrudan tarifeli uçak seferleri yasaklamıştı.



Yeni yasak, Ukrayna'dan Rusya'ya doğrudan tarifesiz uçak seferlerinin de durudurulmasını öngörüyor. Konuyla ilgili yasa teklifi, Ukrayna'daki Rusya yanlısı Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk ile Ukrayna devlet başkanı seçimlerinde aday olan Yuriy Boyko'nun yaklaşık 10 gün önce Moskova'yı ziyaret etmeleri sonrası gündeme geldi. Medvedeçuk ve Boyko, Moskova'da Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir araya gelmişti.



Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Medvedçuk ile Boyko'nun yasal boşluktan yararlandığını söyleyerek, "Ukrayna ile saldırgan ülke arasında tarifesiz tüm uçuşların durdurulması için yasal düzenleme teklifinde bulunduk" demişti.



Ukraynalı Bakan, AGİT, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşların heyetlerinin gerekli durumlarda Ukrayna'dan Rusya'ya uçmalarının ise yasağa tabi olmayacağını ekledi.



Ukrayna ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar, iki ülkenin karşılıklı aldığı kararlar sonrası 2015 yılında sonlandırılmıştı. - Kerem

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