Ukrayna Rusya'ya yüksek gümrük vergisi uygulamasının süresini uzattı

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, 2015'ten beri uygulanan Rus mallarına yüksek gümrük vergisi uygulamasını 2021 yılı sonuna kadar uzattı.

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu, 2015'ten beri uygulanan Rus mallarına yüksek gümrük vergisi uygulamasını 2021 yılı sonuna kadar uzattı. Ukrayna Resmi Haber Ajansı Ukrinformun haberine göre, 1 Ocak 2021'de dolacak yasanın süresi 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Rusya, 2015'te Ukrayna'ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, cevaben de Ukrayna Rus menşeli ürünler için karşı ekonomik yaptırım kararı almıştı.

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