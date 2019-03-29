Son Dakika Haberleri: Ukrayna, Rusya Yanlısı Muhaliflerin Sığınaklarını Vurdu

Ukrayna, Rusya Yanlısı Muhaliflerin Sığınaklarını Vurdu

1 saat önce

- Ukrayna, Rusya yanlısı muhaliflerin sığınaklarını vurduKİEV - Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

- Ukrayna, Rusya yanlısı muhaliflerin sığınaklarını vurdu

KİEV - Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.
Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen muhalif grupların sığınaklarını bombaladı. Ukrayna Ordusu'nda görev yapan Anatoliy Ştefan tarafından yayınlanan görüntülerde, Ukrayna Ordusu'nun Rus isyancılara ait sığınakları bombaladığı görülüyor.
Görüntüleri yayınlayan Ştefan, "Ukrayna Ordusu Azov Taburu tarafından yapılan bombardımanda 4 isyancının öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:50 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
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