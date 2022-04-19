Ukrayna: "Rusya, yeni taarruzda doğudaki dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya, yeni taarruzda doğudaki dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor"

19.04.2022 01:18
Ukrayna: "Rusya, yeni taarruzda doğudaki dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki yeni taarruzda dört bölgeyi ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Arestoviç, ulusal bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donbas'ta başlattığı yeni taarruzda dört hedefinin bulunduğunu kaydederek, Rusya'nın bu hedefine ulaşmaya yönelik yeni saldırısının 17 Nisan Pazar günü başladığını savundu.

Rus ordusunun genel olarak ülkenin doğusundaki savunma hattını kırmaya çalıştığını anlatan Arestoviç, Rus ordusunun ilk görevinin Luhansk bölgesindeki Rubejnoe-Popasnaya-Severodonetsk güzergahındaki toprakları ele geçirmek olduğunu ve Rusların böylece bu bölgeyi ülkenin diğer bölgelerinden kesmeye çalışacağını söyledi.

Rusların ikinci hedefinin Harkiv bölgesindeki İzyum'dan Slavyansk ve Kramatorsk'a kadar olan bölgeye saldırı düzenleyerek bu toprakları ele geçirmek olduğunu ifade eden Arestoviç, Rusya'nın diğer hedeflerinin ise Zaporijya'nin Gulyaypole bölgesi ve Mariupol olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece yayınladığı video mesajında, artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını dile getirmişti.

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Ukrayna, Donbas, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Rusya, yeni taarruzda doğudaki dört bölgeyi ele geçirmeyi hedefliyor' - Son Dakika


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