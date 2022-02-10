Üye Girişi
Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı

10.02.2022 19:39
Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri tatbikat gerekçesiyle Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapattığını öne sürerek tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın askeri tatbikat gerekçesiyle Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapattığını öne sürerek tepki gösterdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'de düzenlediği askeri tatbikata ilişkin eleştirilere yer verildi.

Açıklamada, "Askeri tatbikat kisvesi altında Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatan Rusya'ya güçlü bir tepki göstermekteyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın bir parçası olan bu tür saldırgan eylemler kabul edilemez." denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus donanmasına ait gemilerin Karadeniz'de gerçekleştirdiği askeri manevraların uluslararası hukuka uygun olduğunu ve ticaret yollarının etkilenmediğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Rus donanmasına ait çok sayıda geminin Karadeniz'e girdiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini bildirmişti.

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.

YORUMLAR
500

Karadeniz, Tatbikat, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:24 Batman Üniversitesi'nden dijital proje yarışması! Rektör İdris Demir detayları anlattı
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 19:46:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'yı tatbikatlarla Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nı kapatmakla suçladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement