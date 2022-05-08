Ukrayna Sağlık Bakanı Lyaşko: "Savaş esnasında 10 sağlık uzmanı öldü" - Son Dakika
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Ukrayna Sağlık Bakanı Lyaşko: "Savaş esnasında 10 sağlık uzmanı öldü"

08.05.2022 02:05
Ukrayna Sağlık Bakanı Lyaşko: "Savaş esnasında 10 sağlık uzmanı öldü"

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, ülkesindeki savaş esnasında 10 sağlık uzmanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, ülkesindeki savaş esnasında 10 sağlık uzmanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Lyaşko ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, başkent Kiev'de basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki 24 Şubat'ta beri devam eden savaşa değinen Lyaşko, "Savaş esnasında sağlık uzmanlarından 10'u hayatını kaybetti, 40'ı ise yaralandı." dedi.

Ülke genelinde 40 hastanenin tamamen yok edildiğini belirten Lyaşko, "Yaklaşık 500 hastane hasar gördü ve orada hizmetin verilmesi imkansızdır. Bu, DSÖ'nün prensiplerini ihlal ediyor. Rusya yasaklanan silahlar kullanıyor ve tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ediyor. Tüm meslektaşlarımdan Rusya'nın özgür Ukrayna'yı rahat bırakması için elinden geleni yapmalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

"Sağlık sisteminin savaş esnasında hedef alınmaması gerek

DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus de sağlık sisteminin savaş esnasında hedef alınmaması gerektiğini vurgulayarak, "DSÖ, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş başlatmasından bu yana, 15 bin hastaneye destek sağladı ve 650 kişiye tıbbi malzeme verdi." dedi.

Ukrayna'nın komşu ülkelerinde bulunan Ukraynalı vatandaşlara da destek sağladıkları dile getiren Ghebreyesus, "Ukrayna'nın batı bölgesinde, DSÖ'nün çalışmaları sayesinde tahliyeleri desteklemek amacıyla 3 sağlık merkezi faaliyete geçti." ifadelerini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ukrayna Sağlık Bakanı Lyaşko: "Savaş esnasında 10 sağlık uzmanı öldü" - Son Dakika
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