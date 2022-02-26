Ukrayna Sağlık Bakanlığı: "3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı: "3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti"

26.02.2022 13:40
Ukrayna Sağlık Bakanlığı: "3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti"

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 198 sivilin Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 198 sivilin Rusya saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 3'üncü gününde de devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Rusya'nın saldırılarında birçok Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Lyaşko, "Resmi bilgilere göre maalesef 'işgalcilerin' saldırıları sonrasında 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 33'ü çocuk olan 1115 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna Sağlık Bakanlığı: '3'ü çocuk 198 sivil hayatını kaybetti' - Son Dakika


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