Ukrayna saldırıları Rusya'ya pahalıya patladı - Son Dakika
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Ukrayna saldırıları Rusya'ya pahalıya patladı

08.03.2022 11:12
Ukrayna saldırıları Rusya'ya pahalıya patladı

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından uluslararası toplumun sert tepkisi ile karşılaşan Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından uluslararası toplumun sert tepkisi ile karşılaşan Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geride bırakarak dünyada en fazla yaptırım uygulanan ülke konumuna yükseldi.

Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya'ya bu girişimi pahalıya patladı. Ülkelere uygulanan küresel ölçekteki yaptırımları izleyen Castellum.ai adlı internet sitesinin verilerine göre Rusya, saldırıların başlamasının ardından dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi haline geldi. Rusya, 22 Şubat öncesinde 2 bin 754 yaptırımla listede kendine yer bulurken, saldırıların ardından gelen ek 2 bin 778 yaptırımla zirveye oturdu. Toplam 5 bin 532 yaptırımla birinci sıraya yerleşen Rusya'yı 3 bin 616 yaptırımla İran izlerken, Suriye 2 bin 608, Kuzey Kore ise 2 bin 77 yaptırımla listede yer aldı. Dünyada en çok yaptırım uygulanan diğer ülkeler arasında 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da bulundu.

EN FAZLA YAPTIRIM İSVİÇRE'DEN

Öte yandan listeye göre Rusya'ya en sert tepkiyi veren ülke 568 yaptırım ile İsviçre oldu. Onu 518 yaptırımla Avrupa Birliği, 512 yaptırımla Fransa, 454 yaptırımla Kanada ve 413 yaptırımla Avustralya izledi. ABD'nin ise Rusya'ya bugüne kadar 243 yaptırım uyguladığı bildirildi. Ayrıca yaptırımların toplamda 2 bin 427 kişi, 343 kuruluş, 6 gemi ve 2 uçağı hedef aldığı belirtildi.

RUSYA'YA ULUSLARARASI CAMİADAN SERT TEPKİ

Rusya'nın Ukrayna'daki 2 ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmasının ardından batı dünyasından Moskova'ya sert tepki gelmişti. ABD, NATO ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırımlar uygulamaya koymuştu.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Kaynak: İHA

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