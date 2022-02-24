Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı - Son Dakika

Gerçek Gündem'de yer aşan habere göre, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlatmasının ardından ülke karıştı. Başkent Kiev dahil birçok şehirde patlamalar yaşanırken Ukrayna ordusu, "Hava savunma sistemimiz, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürdü." açıklamasını yapmıştı. Konu ile ilgili Rusya'dan yalanlama geldi.

UKRAYNA'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ AÇIKLAMASI GELDİ

Rusya, bir süredir beklenen Ukrayna'yı işgal hareketine gece saatleri itibariyle başladı. Ukrayna'nın genelinde birçok bölge topçu atışı ve savaş uçaklarıyla bombalanırken, Ukrayna ordusu da saldırıya hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini duyurdu. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, şu ana kadar 5 Rus savaş uçağı ve 1 saldırı helikopterinin düşürüldüğü belirtildi.

RUSYA İDDİALARI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları yalanladı. Moskova'dan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin ve hava üslerindeki askeri altyapının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.