Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü"

09.06.2022 10:49
Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi" denildi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 398 tank, 3 bin 438 zırhlı araç, 711 topçu sistemi, 213 çoklu fırlatma roket sistemi, 96 uçaksavar savaş sistemi, 212 uçak, 178 helikopter, 2 bin 421 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 562 insansız hava aracı, 53 adet özel birlik ve 125 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi
Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
10:49 Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı
10:47 İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı
10:45 Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!
10:30 ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!
10:26 Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
10:08 Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor?
10:04 Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
09:57 Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 10:55:56. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement