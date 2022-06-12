Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü"

12.06.2022 10:19
Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 430 tank, 3 bin 484 zırhlı araç, 715 topçu sistemi, 226 MLR sistemleri, 97 hava savunma sistemi, 212 savaş uçağı, 178 savaş helikopteri, 582 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 13 gemi, tankerler de dahil 2 bin 455 kamyon, 54 adet özel birlik ve 125 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi. - KİEV

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu: 'Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik' Bakan Çavuşoğlu: 'Helikopterin düştüğü bölge bulundu ama helikopterdeki kişiler hakkında bilgi edinemedik' AK Parti Samsun 88. İl Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Samsun 88. İl Danışma Meclisi Toplantısı
Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 10:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 32 bin 150 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement