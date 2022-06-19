Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü"

19.06.2022 10:59
Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 468 tank, 3 bin 577 zırhlı araç, 745 topçu sistemi, 235 MLR sistemleri, 98 hava savunma sistemi, 216 savaş uçağı, 181 savaş helikopteri, 598 operasyonel ve taktik seviyesinde İHA, 14 gemi, 2 bin 523 araç ve yakıt deposu, 55 adet özel ekipman ve 130 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi. - KİEV

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Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Savaşın başından bu yana 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: "Savaşın başından bu yana 33 bin 600 Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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