Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı - Son Dakika
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Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı

25.06.2022 01:53
Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken savaşın siber güvenlik kısmı da kızışıyor. Bir güvenlik şirketi, Ukrayna'nın imdadına yetişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, şubat ayından beri devam ediyor. Savaşın bugüne kadar cephedeki hali kadar siber güvenlik dünyasındaki etkilerini de gördük. Dünya devletlerinin, Rusya'yı internetten soyutlama girişimlerinin yanı sıra hackerlar arasında da çarpışmalar yaşandı. Hala devam eden DDoS saldırılarına karşı Ukrayna, siber saldırıdan canlı çıkmak için kalkanları devreye sokuyor.

Savaşın başladığı günlerden beri dünya genelinde pek çok şirket, Ukrayna'ya destek vermişti. Gelen son desteklerden biri, bir siber güvenlik şirketine ait. Radware, ülkenin siber ağını korumak için Ukrayna Hükümeti ile birlikte çalışacak.

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RadWare, Ukrayna için siber güvenlik yardımı sağlayacak

Şirketten gelen duyuruya göre Ukrayna'nın internet ağı Radware'in güvenlik kalkanlarıyla korunacak. Bu kalkanlar, DDoS trafiğini filtreleyerek Rus hackerlardan gelen kötü amaçlı saldırıları engelliyor. Bu filtre, gelen saldırıların yüzde 100'ünü engellemese de savaşın siber boyutunda önemli bir enstrüman olacağı kesin. Ayrıca zero-day saldırılarına karşı da savaşan RadWare, ülkenin internetini çökmelerden korumuş olacak.

Ukrayna Hükümeti yetkilileri tarafından gelen açıklama şöyle:

"Ukrayna'daki BT altyapısını korumak bizim önceliğimizdir. Radware, ağlarımızı korumamıza, uygulamalarımızı korumamıza ve BT altyapımızın dayanıklılığını artırmamıza yardımcı oldu."

Ukrayna, savaşın siber cephesi için kritik adımı attı

RadWare, ülkenin siber ağını koruyan tek güç değil. Hükümetin açıklaması da RadWare'in sadece bir yardımcı olduğunu, siber güvenlikteki asıl gücün hükümette olduğu vurgulanıyor. Yani bu açıklamadan bugünün öncesinde de Ukraynalı yetkilerin, interneti korumak için bir mücadele başlattığını anlayabiliyoruz. Bugünden sonraki mücadelede RadWare'in yerini görmeyi merakla bekliyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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