Ukrayna savaşında kullanılan Rus İHA'sı Türkiye'ye düştü! - Son Dakika
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Ukrayna savaşında kullanılan Rus İHA'sı Türkiye'ye düştü!

22.06.2022 17:42
Ukrayna savaşında kullanılan Rus İHA'sı Türkiye'ye düştü!

Bugün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir hava aracı bulundu. Peki Rus yapımı bu Orlan-10 İHA özellikleri neler? Ülkemize nasıl girdi?

Ukrayna savaşında sıkça kullanıldığı için tüm dünyanın yakından tanıdığı Rus yapımı Orlan-10 İHA, Türkiye'ye düştü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan bu insansız hava aracının nereden kalkış yaptığı ve ülkemize nasıl girdiği ise merak konusu oldu. Bir tahminde bulunabilmek için Orlan-10 İHA özellikleri neler inceleyelim.

Fark edilmeden Türkiye'ye giren Orlan-10 İHA özellikleri neler?

Rus yapımı Orlan-10 İHA, özellikleri itibariyle silah taşıma kapasitesi olmayan, fakat nispeten küçük boyutlu olduğu için fark edilmeden gözetleme yapabilen menzili de oldukça uzun bir hava aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Ukrayna savaşında kullanılan Rus İHA'sı Türkiye'ye düştü!

Rusya, bu İHA'yı Suriye'den Ukrayna'ya kadar neredeyse adımını attığı her yere beraberinde götürüyor. Zaten kullanım senaryolarına baktığımızda kalkış yapabilmesi için bir piste değil ufak çaplı bir mancınık tipi sisteme bağlanması yetiyor. İniş yaparken de paraşüt açtığı için herhangi bir bölgede kullanılabiliyor.

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Yalnızca üzerindeki küçük boyutlu kamera sistemini taşıyabilecek kadar (6kg kadar) bir yük taşıma kapasitesine sahip olan bu İHA, optik görüntüleme tarafında Canon EOS 750D ve 800D tipi SLR fotoğraf makinelerini kullanıyor. Bilinen servis tabanı 16 bin feet (5 km) irtifa olarak gözüküyor. Ortalama hızı 200km/s olsa da 245 km/s hızına kadar çıkabiliyor.

Fakat kullanımının bu kadar yaygın olmasının asıl sebebi menzili. Bu İHA kalkış yaptıktan sonra tam 1.400 km yol kat edebiliyor. Kabaca bu menzili coğrafya üzerinde tarif edecek olursak, İstanbul'dan kalkıp Ankara'da gerçekleşen bir operasyonu gözetleyip geri dönüş yapabileceğini söyleyebiliriz.

Ukrayna savaşında kullanılan Rus İHA'sı Türkiye'ye düştü!

Ülkemize nereden ve neden geldiği henüz tam olarak bilinmiyor. Fakat tahminlere göre sinyal gücünde yaşanan bir problem nedeniyle bağlantısını kaybedip 1.400 km'lik menzilin sonuna geldiğinde otomatik olarak paraşüt açtığı düşünülüyor.

Potansiyel kalkış noktalarına baktığımızda ise 5 farklı ülke olabileceğini görüyoruz. İlk olarak şu anda en aktif kullanım yeri olan Ukrayna bölgesi göze çarpıyor. Yani Rusya veya Ukrayna sınırları içerisinde kalkış yapmış olabilir. Üstelik Karadeniz üzerinde gerçekleşen birkaç saatlik uçuş da fark edilmesinin önüne geçmiş olabilir.

Diğer ihtimaller arasında ise Ermenistan göze çarpıyor. 2. Karabağ savaşının ardından bu bölgeye giren Rus güçlerinin bu tip İHA'ları kullandığı biliniyordu. Dolayısıyla Doğu sınırımızdan girmiş olabilir. Son olarak da Suriye ve Irak olabileceği düşünülüyor. Fakat bu bölgede düşman unsurlar yer aldığı için TSK'nın kuş uçurtmadığı ve sürekli olarak gözetim altında tuttuğu biliniyor. Dolayısıyla çok uzak bir ihtimal olduğunu söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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