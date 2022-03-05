Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldü - Son Dakika
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Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldü

05.03.2022 11:50
Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Savaşta 10 binden fazla Rus askeri öldü - Son Dakika


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