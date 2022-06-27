Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu - Son Dakika
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Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu

27.06.2022 13:56
Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısı 35 bin oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus askeri sayısının 35 bin olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus askeri sayısının 35 bin olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla süren savaştaki duruma ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bugüne kadar Ukrayna topraklarında ölen Rus askeri sayısı 35 bin oldu. Rus ordusuna ait toplam 1552 tank, 3 bin 687 zırhlı araç ve 2 bin 575 aracın yanı sıra 771 topçu sistemi, 243 çok namlulu roketatar, 101 hava savunma sistemi yok edildi.

Rusya'ya ait 217 savaş uçağı, 184 helikopter ve 636 insansız hava aracı vuruldu.

Rus güçleri Lisiçansk'ı bloke etmeye çalışıyor

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini ele geçiren Rus güçlerinin, topçu sistemlerinin desteği ile Lisiçansk kentini güney taraftan bloke etmeye çalıştığı belirtildi. Söz konusu şehir ile Volçoyarivka'daki askeri ve sivil altyapılara yönelik hava saldırılarının düzenlendiği kaydedildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa bölgesine yönelik füze saldırısı düzenlediği ve bu saldırıda 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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