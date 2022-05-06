Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı - Son Dakika
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Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı

06.05.2022 14:07
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 6 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 24 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 199 uçak, 155 helikopter, 1110 tank, 2 bin 686 zırhlı araç, 502 top, 171 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1926 araç, 11 gemi ve hafif sürat teknesi, 324 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından en son 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Asker, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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