Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı - Son Dakika
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Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı

10.06.2022 12:35
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 şubattan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 32 bine yaklaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 şubattan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 32 bine yaklaştığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 10 Haziran arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 31 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 212 uçak, 178 helikopter, 1409 tank, 3 bin 450 zırhlı araç, 712 top, 125 füze, 222 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 438 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 572 insansız hava aracını da kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte ülkenin güneyindeki cephede 33 işgal askerinin yanı sıra Grad roketatar sistemi, 8 insansız hava aracı ile 3 düşman mühimmatını imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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