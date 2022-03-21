Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor"

21.03.2022 21:46
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Wallace yaptığı açıklamada, "Bu, Ukrayna için hem özel hem çok zor bir zaman. Müttefikler olarak güçlü yönlerimizi göstermemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ifade eden Wallace, "İngiltere ve Ukrayna 2014'ten bu yana, hatta daha öncesinde de birbirlerine yatırım yaptılar. Pes etmeyeceğiz ve Ukrayna'nın ve yaptığı seçimlerin yanında olacağız" dedi.

Wallace, "Ukrayna, Putin'in saldırgan bir yasa dışı işgalinin kurbanı oldu. Ukrayna halkı ve masum insanları, sivilleri öldürmek için ayrım gözetmeksizin ateş kullanan bir Rus ordusunun elinde korkunç acılar çekiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN YENİLMEZ OLDUĞUNU SANIYORDU, ANCAK YANILDI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda yanıldığını söyleyen Wallace, "Putin, Ukraynalıların kendisini kurtarıcı olarak kabul edeceğini varsaydı ama yanıldı. Ordusunun yenilmez olduğunu sanıyordu ama yanılmıştı. Uluslararası toplumun birlikte güçlü durmadığını varsayıyordu, yanıldı. Şimdi Putin'in yanıldığını kabul etme zamanı. Ukrayna'dan ayrılması ve Ukrayna'nın normale dönmesine yardım etmenin zamanı" şeklinde konuştu.

"BAZI RUS ASKERLERİ İNGİLTERE HÜKÜMETİNİN SAĞLADIĞI SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ"

Reznikov ise yaptığı açıklamada, "Savaşın 25 günü boyunca, işgal sırasında Ukrayna askerleri 500 tank ve bin 500'den fazla zırhlı savaş aracını imha etti. Bazı Rus askerleri İngiliz hükümetinin bize sağladığı silahlarla öldürüldü. Bu silahlar Ukraynalı askerlerin birçoğunun hayatını kurtarmaya yardımcı oldu. İngiltere hükümetine, bizim savunma kabiliyetimizi artıran ciddi silahlar sağlayan ilk ülke olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

"RUSYA SOYKIRIM YAPIYOR"

Ukrayna'daki Rus işgalinin siviller üzerindeki ağır sonuçlarına dikkat çeken Reznikov, "Bu 25 günlük saldırganlıkta Kremlin 150 Ukraynalı çocuğu öldürdü. 400'den fazla okul ve anaokulu ile 110'dan fazla hastaneyi yıktı. Binlerce sivil öldürüldü. Rusya, şimdi Mariupol'e karşı gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor. Bu bir devlet terörüdür. Bu yüzden Kremlin durdurulmalı, çünkü daha da ileri gidecek ve diğer ülkelere saldıracak" dedi

Bakanların görüşmesi sonrasında açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı, "Görüşmede Ukrayna'nın Rus saldırganlığı karşısındaki direnişi ve cesareti, İngiltere'nin süregelen silah ve insani yardım tedariki de dahil olmak üzere kararlı desteği ele alındı" ifadelerini kullandı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor

YORUMLAR
500
İngiltere'ye sığınma teklifini elinin tersiyle itti! İngiltere Başbakanı'ndan Zelenski'ye övgü dolu sözler İngiltere'ye sığınma teklifini elinin tersiyle itti! İngiltere Başbakanı'ndan Zelenski'ye övgü dolu sözler Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini Ukrayna kabul etmedi! 300 bin kişilik kentte insani felaket yaşanıyor Rusya'nın 'Mariupol'den çekilin' talebini Ukrayna kabul etmedi! 300 bin kişilik kentte insani felaket yaşanıyor

Mariupol, Soykırım, England, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 'Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor' - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Arazi anlaşmazlığında kan döküldü! Hakimin gözü önünde halasının oğlunu öldürdü
20:41 Türkiye'yle karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nda son anda değişiklik yaşandı! Yıldız futbolcu kadro dışı kaldı
20:34 Rusya, yaptırım kararı alan Japonya ile yürütülen barış müzakerelerini reddetme kararı aldı
20:28 Gözaltına alınan 2 kadının cinsel organında 394 gram uyuşturucu madde bulundu
20:23 Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Kritik toplantı sona erdi
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 22:02:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Rusya, Mariupol'de gerçek bir soykırım eylemi gerçekleştiriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement