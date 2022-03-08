Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı" - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: "Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı"

08.03.2022 23:03

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'nın askeri gücünün sanıldığı kadar olmadığını ve Ukrayna'nın bunu herkese gösterdiğini ifade ederek, "Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'nın askeri gücünün sanıldığı kadar olmadığını ve Ukrayna'nın bunu herkese gösterdiğini ifade ederek, "Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna, Rusya'ya karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın sanıldığı kadar askeri gücünün olmadığını, bunu da tüm dünyaya Ukrayna'nın ispatladığını belirtti.

"TÜM DÜNYA İNSANLARI, KORKMAYIN. UKRAYNA'YA BENZEYİN"

Reznikov dünya ülkelerine seslenerek, "Merhabalar. Bugün sadece özgür dünya liderlerine değil tüm dünya ülkeleri vatandaşlarına da sesleniyorum. 2 hafta önce dünya değişti. Rusya açık şekilde Ukrayna'ya saldırdı. Tüm dünya insanları, korkmayın. Ukrayna'ya benzeyin. Çünkü Ukrayna, Rusya'nın dünyayı korkutan askeri gücüne dair tabuları yıktı. Ama bizi korkutamadı. Savaşacağız ve kazanacağız. Ukraynalılar, özgür bir dünyanın sığınakta saklanan bir tirandan korkmadığını gösterecek" dedi.

"BUGÜN BİZİM ŞEHİRLERİMİZ YARIN SİZİN ŞEHİRLERİNİZ"

Sivil alanların Rusya'nın saldırıları altında kaldığını belirten Reznikov, " Kremlin, halkımıza karşı savaşıyor. Bu da Avrupa'nın merkezinde oluyor. Roketler kilometrelerce uçuyor ve sivil halka zarar veriyor. Bugün bizim şehirlerimiz yarın sizin şehirleriniz. Hiçbir görüşme ve diyalog etki etmiyor. Kremlin'in umurunda değil sizin çabalarınız ve dünya kanunları. Uluslararası kuruluşlar da onu rahatsız etmiyor, engel olamıyor. Rus askerleri korkak şekilde davranıyorlar. Rus işgalciler, 11 günde 200 okul, 34 hastane ve bin 500'den fazla sivil yerleşim yerini yerle bir etti. 38 çocuk öldürüldü, 70 çocuk yaralandı. 400'den fazla sivil vatandaş hayatını kaybederken, 800'ün üstünde de vatandaşımız yaralandı. Düşman, Ukrayna'ya karşı katliama girişti. Sadece Mariupol şehrinde 400 binden fazla insan esir alındı. Bu insanların üzerine uçaklarla, toplarla saldırılar düzenleniyor. Tahliyeler için oluşturulan insani koridorları vuruyorlar. Tahliye ile göndermeye söz verdiklerini vuruyorlar. Bu savaş suçudur" dedi.

"SİZİN DEĞERLERİNİZ NEREDE?"

Uluslararası kuruluşlara sitem eden Reznikov, "Ruslar Avrupalı sivil halkı öldürüyor. Sizin değerleriniz nerde? Milyarlarca dolar harcanan uluslararası organizasyonların çalışmaları nerede? Hepsi saklanıyor. On binden fazla yabancı öğrencinin Ukrayna'da risk altında olduğunu size hatırlatırım. 2 binden fazlası şuan esir düşmüş durumda. Esir alınan öğrencilerin çoğu Hindistan, Çin gibi ülkelerden. Genç insanlar Çernigovda, Sumi'de, Herson'da, Mariupol'de kapatılmış durumda. Ruslar bu şehirleri vuruyor. Tüm dünya ile savaş halindeler" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ukrayna, Rusya'nın askeri gücüne dair tabuları yıktı

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Ukrayna, Kremlin, Medya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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