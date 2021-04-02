Ukrayna Savunma Bakanı Taran, İngiliz mevkidaşıyla sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın askeri hareketliliğini ele aldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taran, Wallace ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde askeri birliklerini artırdığına dikkati çekti.

Rusya'nın saldırgan tutumunun arttığını belirten Taran, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği önemsediklerini ve bu desteği arttırmasını talep ettiklerini söyledi.

Taran, uluslararası toplumun, Rusya'yı uluslararası hukuk çerçevesinde tutmak zorunda olduğunu vurguladı.

Wallace ise Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklerini yineleyerek, ülkesinin Ukrayna ordusunun gelişimine verdiği desteği sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede taraflar, savunma alanındaki iş birliğini pekiştirmek için atılacak adımları ele aldı.