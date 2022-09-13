Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika
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Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

13.09.2022 23:08
Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkiv bölgesinde 300'den fazla yerleşim biriminin, Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkiv bölgesinde 300'den fazla yerleşim biriminin, Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Maliar, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Balakliya şehrinde, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırılara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

6 Eylül'den bu yana yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanın Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Maliar, "300'den fazla yerleşim yeri ve yaklaşık 150 bin insanımız, fiilen rehin tutuldukları işgalden kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Maliar, bölgede Rus güçlerine yönelik karşı saldırıların devam ettiğini, Harkiv bölgesinin tamamen geri alınıncaya kadar da süreceğini kaydetti.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı öncesinde Harkiv bölgesinin yüzde 30'nun Rus güçlerinin elinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirtmişti.

YORUMLAR
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Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi Harkiv Valisi, bölgenin yüzde 15'nin hala Rus güçlerinin elinde olduğunu söyledi Ukrayna'da Çatışmaların Vurduğu Bölgelerden Geçen Ay 73.000 Kişi Tahliye Edildi Ukrayna'da Çatışmaların Vurduğu Bölgelerden Geçen Ay 73.000 Kişi Tahliye Edildi
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Harkiv'de 300'den fazla yerleşim birimi Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika
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