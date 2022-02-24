Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, 7 Rus uçağı vuruldu, 4 tank imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna Savunma Bakanlığı: 50 Rus unsur öldürüldü, 7 uçak vuruldu - Son Dakika