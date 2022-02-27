Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" - Son Dakika

- Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu"
KİEV - Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" ifadelerini kullandı.
Bayraktar Jitomir'de de Rus birliklerini vurdu
Herson'ın ardından Jltomir bölgesindeki Malin şehrinde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.
Kaynak: İHA
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