Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu"

27.02.2022 23:07

- Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" denildi.

- Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu"

KİEV - Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar SİHA'ların Rus konvoyunu imha ettiği görüntüleri paylaşarak, "Bayraktar TB2 SİHA'lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" ifadelerini kullandı.

Bayraktar Jitomir'de de Rus birliklerini vurdu

Herson'ın ardından Jltomir bölgesindeki Malin şehrinde konuşlanan Rus askeri birlikleri de Bayraktar TB2 SİHA ile etkisiz hal getirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu

YORUMLAR
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Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu

Ukrayna, Herson, SİHA, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Bayraktar TB2 SİHA'lar Rus konvoyunu vurdu" - Son Dakika
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