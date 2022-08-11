Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Rus turistlere Antalya tavsiyesi

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Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım'da meydana gelen patlamanın ardından yayınladığı görüntülü paylaşımda, 'Bu yaz tatil için başka seçenekleriniz vardı ama siz Kırım'ı seçtiniz. Büyük hata' ifadelerini kullandı. Sunduğu tatil seçenekleri arasında Antalya sahilleri de yer aldı.

Bananarama'ya ait 'Cruel Summer' (Zalim Yaz) parçasının tercih edildiği Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ait alaycı bir dille yazılmış paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Tatsız sıcak bir yaz tatili istemiyorlarsa, siz değerli Rus misafirlerimize Ukraynalı Kırım'ı ziyaret etmemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü hiçbir güneş kremi onları izinsiz alanlardaki zararlı etkilerden koruyamaz.

'ARTIK EVE GİTME ZAMANI'

Bu yaz tatil için Antalya, Palm Cumerya, Küba Cabanas gibi birkaç seçeneğiniz vardı. Ama siz Kırım'ı seçtiniz. Büyük hata.?

Görüntünün sonlarında ise 'Artık eve gitme zamanı' mesajı paylaşıldı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bulunan hava üssünde 9 Ağustos günü patlama meydana geldi. Rus makamları, söz konusu patlamanın bir saldırı sonucu değil, mühimmatın infilak etmesi sonucu meydana geldiğini duyurmuştu. Ukrayna kaynakları ise patlamayla ilgili paylaşımlar yapsa da saldırıyı net bir şekilde üstlenmedi.