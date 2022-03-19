Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rusya, 14 bin 400'den fazla askerini kaybetti" - Son Dakika

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 günlük savaşta 14 bin 400'den fazla askerini kaybettiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, 24. gününde devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın bu süre zarfı içinde 14 bin 400'den fazla askerini kaybettiğini duyurdu. Rusya'nın teknik ekipman kayıplarını da açıklayan Bakanlık, Rusya'ya ait 466 tank, bin 470 zırhlı askeri araç, 213 topçu sistemi, 72 çok namlulu roketatar, 44 hava savunma sistemi, 95 uçak, 115 helikopter, 17 insansız hava aracı, 914 otomobil, 60 yakıt tankeri, 3 gemi ve 11 özel ekipmanın da imha edildiğini bildirdi. - KİEV