Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" - Son Dakika

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun "3 günden fazla sürmeyecek" mühimmat ve yiyecek stoku bulunduğunu ifade etti. Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasını da Ruslardan geri aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 27 gündür sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ordusunun mühimmatının ve yakıtının bitmek üzere olduğu belirtildi. Açıklamada, "Son 24 saat içinde 1 uçak, 6 insansız hava aracı, 2 helikopter kaybeden düşmanın mühimmatı da tükeniyor. Ordusuna desteğini sağlayamayan düşmanın sorunları devam ediyor. Mühimmatı ve yakıtı 3 günden daha fazla dayanmayacak. Ukraynalı kahramanlar düşmanın 13 saldırısını, 10 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdi. Yaklaşık 300 askeri de öldü" ifadeleri kullanıldı.

MAKARİV KASABASINDA KONTROL YENİDEN UKRAYNA'DA

Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev yakınlarındaki Makariv kasabasının da Rus birliklerinden geri alındığını duyurdu Açıklamada, "Gün içerisinde savunucularımızın kahramanca mücadelesi sonucunda Makariv kasabası da düşmandan temizlendi ve Ukrayna bayrağı göndere çekildi" denildi.

(Bekir Keskin/ İHA)