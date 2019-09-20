Son Dakika Haberleri: Ukrayna savunma bütçesini artıracak
Son Dakika Ekonomi Haber

Ukrayna savunma bütçesini artıracak

2 saat önce

Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, savunma bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının 2020'de yüzde 5,4'e çıkarak 245 milyar grivnaya yükseltileceğini açıkladı.

Ukrayna savunma bütçesini artıracak, System.String[]

Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, savunma bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının 2020'de yüzde 5,4'e çıkarak 245 milyar grivnaya yükseltileceğini açıkladı.

Markarova, Ukrayna Parlamentosu "Verhovna Rada"da yaptığı konuşmada, ülke bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek yıl ülke bütçesi için ana hedefi "ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve bunu Ukrayna halkına yansıtmak" şeklinde tanımlayan Markarova, "Hükümet olarak ekonomik büyüme hedefimiz yıllık yüzde 5 ila 7 düzeyinde. Ancak 2020'de yüzde 3,3'lük büyüme öngörüyoruz." dedi.

Daha yüksek büyüme oranına ulaşmak için parlamentonun etkin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Markarova, "Örneğin kumar oyunlarının yasallaştırılması ve kehribar üretimi gibi süreçlerin ele alınması gerekiyor. Ayrıca özelleştirme sürecinin de hızlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna'nın savunma bütçesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Markarova, "Savunma bütçesinin GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 5,4'e çıkarak 245 milyar grivnaya (yaklaşık 10 milyar dolar) yükseltilecek." dedi.

Markarova, 2020'de devlet bütçesinin yaklaşık üçte birinin ise iç ve dış borçların ödenmesine ayrılacağını sözlerine ekledi.

Ukrayna'da hazırlanan taslak bütçe programına göre 2020'de gelirlerin 1 trilyon grivna, harcamaların ise 1,1 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Hükümet, Ukrayna, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi
İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından DHMİ'ye atandı 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna savunma bütçesini artıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]