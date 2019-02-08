Son Dakika Haberleri: Ukrayna Seçimlerine Rekor Sayıda Gözlemci Katılacak

Ukrayna Seçimlerine Rekor Sayıda Gözlemci Katılacak

36 dakika önce

Ukrayna'da yapılacak "Devlet Başkanlığı Seçimi"ne rekor sayıda gözetmen katılacağı belirtildi.

Ukrayna Seçimlerine Rekor Sayıda Gözlemci Katılacak, System.String[]
Ukrayna'da yapılacak "Devlet Başkanlığı Seçimi"ne rekor sayıda gözetmen katılacağı belirtildi.

Ukrayna Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, 31 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin "Şimdiden resmi olarak 6 uluslararası kamu kuruluşundan toplam 109 gözetmen kaydı yapıldı" dedi. Slipaçuk, "Bu sene rekor sayıda kamu kuruluşuna gözetmenlik yapabilme izni verildi. 2014 yılında 10 kamu kuruluşu seçimlerde gözetmen olarak yetkilendirilmişti. Bu sene ise toplamda 138 kamu kuruluşuna izin verildi" diye konuştu.

Öte yandan izin verilen uluslararası kamu kurumlarının ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına bağlı olduğu belirtildi. Ukrayna Seçim Komisyonunun şuan ki verilerine göre seçimlerde 44 aday yarışacak. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Ukrayna, Politika
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