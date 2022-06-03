Rus ordusunun Severodonetsk yönündeki Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin mevzilerini ve Severodonetsk, Borovskoye, Ustinovka ve Lisiçansk ilçelerinde sivil altyapıyı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor - Son Dakika

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