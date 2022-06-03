Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

03.06.2022 12:51
Ukrayna: Severodonetsk'in merkezinde şiddetli çatışmalar sürüyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehir merkezinde Rus ordusuyla çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehir merkezinde Rus ordusuyla çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 100 gün önce başlattığı savaşın sürdüğü Donetsk yönünde cephelerdeki son durum değerlendirildi.

Rus ordusunun Severodonetsk yönündeki Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin mevzilerini ve Severodonetsk, Borovskoye, Ustinovka ve Lisiçansk ilçelerinde sivil altyapıyı bombalamaya devam ettiği belirtildi.

Donetsk yönünde tüm hat boyunca çarpışmaların yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus işgalcilerin 10'dan fazla yerleşim birimleri yönünde kayıplar vermesinin ardından mevzilerine geri çekildiği ifade edildi.

Rus birliklerinde geciken rotasyon nedeniyle moralsizlik hakim olduğu kaydedildi.

Lugansk Bölgesindeki Popasnaya yönünde mevzilenen Rus ordusunun 150'nci motorlu tüfek tugayının en az yarısının önemli kayıp verdiği kaydedildi.

Son 24 saatte çatışma hattında Rusya'ya ait 5 tank, 3 topçu sistemi, 2 zırhlı araç ve 3 Orlan-10 tipi insansız hava aracının imha edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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