Ukrayna sinemasından seçmeler

Beyoğlu Belediyesi ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğinde düzenlenen etkinliğin açılışı Grand Pera Emek Sahnesi'nde yapıldı.



Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, yaptığı konuşmada, etkinlikle Türk izleyicilerin Ukrayna sinemasını tanıma fırsatı bulacağını söyledi.



Ukrayna Sinema Günleri'nde ödüllü filmlerin de yer aldığına işaret eden Gaman, "Çok çeşitli ve profesyonel, ayrıca günümüzde çok hızlı gelişen bir sinemamız olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Eminim ki bütün filmler izleyiciler tarafından sevilecektir. Çünkü modern, fantastik, tarihi, aile ve gerçek klasik olmak üzere film yelpazesi çok geniş." diye konuştu.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Beyoğlu'nun kültür ve sanatın çekim merkezi olmaya devam ettiğini dile getirdi.



Gaman ile kültür, sanat, turizm ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmeleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sanat, duygu ve düşüncenin en ahenkli ifade ediliş şeklidir. Duygu ve düşünceleri birbirine yakın olan, aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşan iki ülkenin insanlarıyız. Dolayısıyla burada ortak duyguyla izlenecek filmler var. Bu tip etkinlikler Ukrayna Başkonsolosluğu ile karşılıklı olarak devam edecek. Birlikte yaptığımız bu etkinliklerin iki ülke arasındaki dostlukları artıracağını inanıyorum."



Konuşmaların ardından Oleksandr Gaman tarafından Haydar Ali Yıldız'a hediye takdim edildi ve sonrasında açılış pastası kesildi.



Ukrayna Sinema Günleri'nde ilk olarak, Muhsin Ertuğrul'un Kiev'deki Ukrayna Foto Sinema İdaresi'nde çalıştığı dönemde, 1920'lerin sonunda çektiği "Tamilla" filminin gösterimi yapıldı.



1 Aralık'a kadar devam edecek



Açılışta ayrıca "Watch Ukrainian" projesinin kısa filmleri olan "Anna", "Kendi Toprağında", "Tabut", "Gönül Avcısı" ve "Palyaço" da katılımcıların beğenisine sunuldu.



Fransız yazar Ferdinand Duchene'nin aynı adlı romanından uyarlanan "Tamilla"da Anna Zarzhitskaya, Mykola Kuchinsky, Matvei Liarov, Hakkı Ali-Zadeh, İvan Kapralov, Silenchuk, Tatiana Tarnowska, ?. Nazarova ve Boris Shelestov-Zauze rol alıyor.



Senaryosu Maria Moraf tarafından kaleme alınan sessiz film, o dönemde Fransız sömürgesi olan Cezayir'de ailesi tarafından küçük yaşta evlendirilen bir kadının hikayesini konu ediniyor.



Modern uzun ve kısa metrajlı filmlerin gösterileceği etkinlik çerçevesinde, "Siborglar", "Başkasının Duası", "Toloka", "Foxter ve Max" ile "Unutulmuş Ataların Gölgeleri" filmleri farklı günlerde sinemaseverlerle buluşacak.



Gösterimlerin ücretsiz olduğu Ukrayna Sinema Günleri, 1 Aralık'a kadar Cinemo Grand Pera'da devam edecek.