Son Dakika Haberleri: Ukrayna Sınırında Rüşvet Teklif Ettiği İddia Edilen 3 Türk Vatandaşı Ülkeye Alınmadı

Ukrayna Sınırında Rüşvet Teklif Ettiği İddia Edilen 3 Türk Vatandaşı Ülkeye Alınmadı

1 saat önce

Ukrayna'nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

Ukrayna Sınırında Rüşvet Teklif Ettiği İddia Edilen 3 Türk Vatandaşı Ülkeye Alınmadı, System.String[]
Ukrayna'nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

İstanbul'dan Odessa'ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye'ye geri gönderdi. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:08 Kaynak: İHA

Ukrayna, Güncel
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