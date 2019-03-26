Ukrayna Sınırında Rüşvet Teklif Ettiği İddia Edilen 3 Türk Vatandaşı Ülkeye Alınmadı
1 saat önce
Ukrayna'nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.
Ukrayna'nın Odessa şehrindeki havaalanında 3 Türk vatandaşı, rüşvet teklif ettikleri gerekçesiyle ülkeye alınmadı.
İstanbul'dan Odessa'ya havayolu ile gelen Türk vatandaşları, sınır kapısında geliş sebeplerini açıklayamayınca ülkeye alınmadı. Sınırdan geçemeyeceklerini anlayan 3 Türk vatandaşı iddiaya göre sınır memurlarına 600 dolar rüşvet teklif etti. Rüşveti kabul etmeyen görevliler şahıslar hakkında işlem yaparak Türkiye'ye geri gönderdi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:08 Kaynak: İHA
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