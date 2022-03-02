Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı

02.03.2022 13:33

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmayı başaran Afrikalılar sınır hattında yaşananları anlattı.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmayı başaran Afrikalılar sınır hattında yaşananları anlattı.

Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında ise Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler, bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.

Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar ise sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade ediyor.

AA muhabiri, savaş şartlarındaki olağanüstü günlerini yaşayan Ukrayna'dan farklı ülke sınırlarına geçen Afrikalı öğrencilere ve ailelerine ulaşarak yaşadıklarını sordu.

Romanya'ya geçen Esvatinili öğrenci Vukile Dlamini, hayatının en zor yolculuklarından birini yaptığını belirterek, "Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Polis bize silah doğrulttu. Hala yaşadıklarımın etkisi altındayım. Fiziken ve ruhen çok yıprandım." dedi.

Slovakya'ya ulaşmayı başaran Nijeryalı Victor Eldred de " Lviv'de trene sadece Ukraynalıların binmesine izin verdiler. Saatlerce soğukta bekledik ama bir şekilde zorlu bir yolculuk sonunda Ukrayna'dan çıkmayı başardık." ifadesini kullandı.

Eldred, henüz Nijerya hükümetinin kendileriyle iletişime geçmediğinin altını çizerek, bundan sonra ne yapacağına ise henüz karar vermediğini dile getirdi.

Polonya'ya geçen Senegalli öğrenci Issa Dasylva ise sınır geçişlerinde herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Sınıra ulaşmanın 48 ila 72 saat sürdüğünü kaydeden Dasylva, "Senegalli yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Sınır geçişinde problem yaşayan Senegalli görmedim. Polonya'daki Senegal Büyükelçiliği bizimle devamlı iletişimde." diye konuştu.

Dasylva'nın Dakar'ın "Jaaxay 2" banliyösünde yaşayan annesi Nathalie Dasylva da saldırıların başladığı ilk günlerin kendisi için çok zor geçtiğini kaydetti.

Anne Dasylva, "İlk günler yemeden içmeden kesildim, günlerce hiç uyuyamadım. Çok şükür ki Issa sağ salim Polonya'ya geçti. Devamlı telefonda konuşuyoruz. Senegalli yetkililere de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Senegal Büyükelçiliği devrede

Senegal Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yurt dışındaki Senegallilerden sorumlu Devlet Bakanı Moise Sarr, Ukrayna'da 65 vatandaşın yaşadığının tespit edildiğini belirtti.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Sarr, 65 Senegalliden 25'inin halihazırda Varşova'ya geçtiğini ve sürecin Senegal'in Varşova Büyükelçiliği tarafından takip edildiğini kaydetti.

Sarr, Varşova'daki Senegalliler için büyükelçilik bünyesinde bir kriz masası kurulduğunu da vurguladı.

"Tahliye olmak isteyen Afrikalılar bizim dostumuz"

Ukrayna hükümeti de sınır geçişi sırasında sosyal medyaya ve uluslararası basına yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının birçok yabancıyı da derinden etkilediğine dikkati çekerek, "Tahliye olmak isteyen Afrikalılar bizim dostumuz ve ülkelerine dönmek için herkesle eşit fırsata sahip olmaları lazım." ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna hükümetinin bu sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Ukrayna'daki yabancı öğrencilerin yüzde 20'si Afrikalı

Ukrayna'nın uygun eğitim ücretleri nedeniyle yabancı öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldığı biliniyor.

Ukrayna Eğitim Bakanlığının 2020'de açıkladığı verilere göre, 158 ülkeden yaklaşık 80 bin öğrenci ülkede eğitim görüyor.

Ülkeye en çok öğrenci gönderen ülkeler ise 18 bin 429 kişiyle Hindistan, 8 bin 233 kişiyle Fas, 5 bin 470 kişiyle Azerbaycan, 4 bin 379 kişiyle Nijerya olarak sıralanıyor.

Afrikalı öğrenciler, Ukrayna'daki yabancı öğrencilerin yüzde 20'sini oluşturuyor.

Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı
Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı
Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar yaşadıklarını anlattı

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Kaynak: AA

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