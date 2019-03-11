Ukrayna Sınırını Geçmeye Çalışan 2 Türk Vatandaşına Gözaltı
1 saat önce
Polonya sınırından yasa dışı yollarla Ukrayna'ya girmek isteyen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.
Polonya
sınırından yasa dışı yollarla Ukrayna
'ya girmek isteyen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Ukrayna Sınır Güvenliği Birimi resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv
bölgesinde sınırı geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalandığı belirtildi. 35 ve 32 yaşlarındaki kişilerin yasa dışı yollardan Polonya'ya gittiklerini itiraf ettiği ifade edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili mahkeme kararının beklendiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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