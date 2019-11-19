Ukrayna sınırlarında 2'si Türk 5 kişi yakalandı

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde yapılan operasyonlarda, sınırlardan yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde değerlendirilen istihbaratlar sonucu sınır muhafızları tarafından köpeklerle yapılan operasyonlarda, 2'si Türk ve 3'ü Ermenistan vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişinin yakalandığı duyuruldu. Odessa Bölgesi Eski Andriyashivka - Rosalivka mevkiinde Belgorod-Dnestrovsky Sınır Muhafızları tarafından gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalanan 2 Türk vatandaşına, 204-1 sayılı Ukrayna Kanunları'na muhalefetten işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, aynı saatlerde Şegini Sınır Muhafızları tarafından Polonya sınırları yakınlarında yapılan operasyon sonucu 3 Ermenistan vatandaşının da gözaltına alındığı duyuruldu. Bu vatandaşlara da 204-1 sayılı Ukrayna Kanunları'na muhalefetten işlem yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ekim ayında Ukrayna Devlet Sınır Güvenliği Servisi Başkanı Serhii Deineko'yla bir araya gelmiş ve Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı konuları görüşmüştü.

(Bekir Keskin/İHA)