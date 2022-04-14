Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

14.04.2022 11:46
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

YORUMLAR
500
Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi Ukrayna'da gün içinde 4 binden fazla sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

Başbakan Yardımcısı, Telegram, Çatışma, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement