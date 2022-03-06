Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor

06.03.2022 20:43
Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor

Ukrayna'da yoğun çatışmalara rağmen sokaklara çıkan halk, Rusya'yı protesto ediyor.

Ukrayna'da yoğun çatışmalara rağmen sokaklara çıkan halk, Rusya'yı protesto ediyor.

Özellikle Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerde düzenlenen gösterilerde halk, kentlerinde Rus askerlerini istemediklerini dile getiriyor.

Dün Herson ve Melitopol şehirlerindeki büyük halk gösterileri bugün ülkenin Yujnoukraynsk, Nova Kahovka ve Novoalekseevka gibi kentlerinde devam etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Novoalekseevka'daki protestolarda Ukraynalılar ile Kırım Tatarları birlikte bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

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Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti Ukraynalılar, Herson'da Rus ordusunu protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna sokaklarında Rusya'ya karşı protestolar devam ediyor - Son Dakika


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