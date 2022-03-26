Ukrayna: Son 24 saatte 170 Rus askeri ile 42 askeri araç imha edildi - Son Dakika
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Ukrayna: Son 24 saatte 170 Rus askeri ile 42 askeri araç imha edildi

26.03.2022 01:04
Ukrayna: Son 24 saatte 170 Rus askeri ile 42 askeri araç imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü, bu çerçevede Ukrayna ordusunun Rus güçlerini büyük kayıplara uğrattığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sonucunda son 24 saatte 170 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmalarda aralarında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın da bulunduğu Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Son 24 saatte 170 Rus askeri ile 42 askeri araç imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Son 24 saatte 170 Rus askeri ile 42 askeri araç imha edildi - Son Dakika
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