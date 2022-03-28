Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi

28.03.2022 15:38
Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı, 2 seyir füzesi, 2 tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracının imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı, 2 seyir füzesi, 2 tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracının imha edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği yerleri tutmaya odaklanarak saldırı düzenleme imkanlarını artırmaya çalıştığı belirtilerek aynı zamanda askeri ve sivil altyapıya füze ve bomba saldırıları düzenlemeye devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırılarını artırmak için takviye birliklerini hazırladığı, Rusya'nın Pasifik Filosunun 155. Özel Deniz Tugayından askeri teçhizat ve 150 askerin Ukrayna'ya gönderilmesinin planlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun ülkenin doğu, güneydoğu ve kuzeydoğu yönlerinde savunma operasyonlarını yürütmeye devam ettiği bildirilen açıklamada, özellikle Topolskoye, Kamenka, Suhaya Kamenka, Volin, Seversk yerleşim bölgelerinde Rus ordusunun saldırılarına karşı savunma mücadelesinin devam ettiği aktarıldı.

Rus ordusunun Kiev, Gulyaipole ve Zaporijya yönünde ilerlemesinin engellendiği vurgulanan açıklamada, ayrıca son bir günde Rus ordusunun Avdeevka, Donetsk ve Luhansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, son bir günde Ukrayna birliklerince, Rus ordusuna ait iki tank, bir araç ve bir zırhlı piyade aracı, 4 uçak, 1 helikopter, 2 insansız hava aracı ile 2 seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

YORUMLAR
500
Ukrayna: Rus ordusu 17 bin asker, 123 uçak, 127 helikopter ve 586 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 17 bin asker, 123 uçak, 127 helikopter ve 586 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

Genel Kurmay, Ukrayna, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
15:32 Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor
15:27 Acı haberi canlı yayında aldı! Hakan Ural'ın dayısı Cahit Çubukçu yaşamını yitirdi
15:22 Oscar töreninde attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith, sosyal medyayı ikiye böldü!
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna: Son 24 saatte Rus ordusuna ait 4 uçak, 1 helikopter, 2 tank imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement