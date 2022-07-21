Ukrayna: Son 24 saatte Rusya'ya ait 4 tank, 7 zırhlı araç ve 3 topunu yok ettik - Son Dakika
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Ukrayna: Son 24 saatte Rusya'ya ait 4 tank, 7 zırhlı araç ve 3 topunu yok ettik

21.07.2022 15:46
Ukrayna: Son 24 saatte Rusya'ya ait 4 tank, 7 zırhlı araç ve 3 topunu yok ettik

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 4 tank, 7 zırhlı araç, 3 top ve 1 roketatar sistemini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 4 tank, 7 zırhlı araç, 3 top ve 1 roketatar sistemini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Temmuz döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 7 insansız hava aracı, 4 tank, 3 top, 1 roketatar, 6 araç ve 7 zırhlı araç ile 100 askerini kaybettiği belirtildi.

Savaşın başlamasından beri ise Rusya'ya ait 221 uçak, 188 helikopter, 1704 tank, 3 bin 912 zırhlı araç, 859 top, 251 roketatar ve 113 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamada, Rus güçlerine ait 2 bin 406 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 710 insansız hava aracının yok edildiği bilgisi yer aldı.

Rusların fırlattığı 167 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri Rus ordusunun toplam 38 bin 850 askerini kaybettiği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Son 24 saatte Rusya'ya ait 4 tank, 7 zırhlı araç ve 3 topunu yok ettik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Son 24 saatte Rusya'ya ait 4 tank, 7 zırhlı araç ve 3 topunu yok ettik - Son Dakika
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