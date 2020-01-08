Ukrayna, Tahran'da düşen uçaktaki yolcuların milliyetlerini açıkladı - Son Dakika
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Ukrayna, Tahran'da düşen uçaktaki yolcuların milliyetlerini açıkladı

6 saat önce

Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı.

Ukrayna, Tahran'da düşen uçaktaki yolcuların milliyetlerini açıkladı, System.String[]

Ukrayna, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.

Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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