Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, "Belediyeler, şehirlerine sahip çıkarsa diğer turizm paydaşları da sahip çıkıyor. Çünkü turizmin bütün altyapısının oluşmasında belediyelerin büyük bir etkisi var." dedi.

TÜRSAB genel merkezinde Ukrayna Tanıtım Günleri kapsamında gerçekleştirilen açılış konuşmaları ve görüşmelerin ardından Kiev Belediyesi Turizm ve Tanıtım Departmanı, Uluslararası İlişkiler Departmanı ile turizm birliklerinin yetkilileri, basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilir, Ukrayna turizmine, Kiev turizmine yeni bir bakış açısı oluşturacak, Ukrayna turizminin ziyaretçisinin arttırılması için tetikleyici olacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını bildirdi.

Bilir, şehirlerin turizm potansiyellerinin artırılması için belediyelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Belediyeler bir diğer ismiyle yerel idareler, şehirlerine sahip çıkarsa diğer turizm paydaşları da sahip çıkıyor. Çünkü turizmin bütün altyapısının oluşmasında belediyelerin büyük bir etkisi var." dedi.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari faaliyetlerin uzun yıllardan beri birçok alanda devam ettiğini belirten Bilir, "İki ülke arasındaki ticari faaliyetler her alanda yıllardan beri devam ediyor. Özellikle son 10 yılda daha çok arttı. Turizm alandaki çalışmalar özellikle 2019 yılında Ukrayna'dan ülkemize 1,5 milyon ziyaretçi gelmesini sağladı. Biz de Ukrayna'nın turizm destinasyonlarını, Kiev'i ve diğer şehirlerini, gastronomisini ve diğer turizm ürünlerini daha çok Türk vatandaşının ziyaret etmesi için tanımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin turizme desteği çok önemli"

Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Khonda ise pandemi dönemi ve sonrasında hükümetlerin ve yerel yönetimlerin turizme desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Ukrayna arasında değerlendirilmeyi bekleyen ve her geçen gün artan büyük bir potansiyel var. Türkiye'nin güney bölgelerinin yanı sıra İstanbul ve Kapadokya gibi bölgelere de Ukraynalıların ilgisi yoğun. Kiev başta olmak üzere Ukrayna, Türk vatandaşlarının hem yakın hem güvenilir hem de vizesiz seyahat ettiği bir destinasyon olmasıyla birlikte her geçen gün çeşitliliği artan turizm alanlarıyla hızla yükseliyor. Bugün TÜRSAB'ın nazik misafirperverliğinde bir araya gelerek hem kurumlar arası hem de seyahat acenteleri arasında yeni fırsatlar geliştirme imkanı bulduk. Belediyeler arasında da iş birliğini kuvvetlendirmek adına yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Bizden önce TÜRSAB'ı ziyaret eden diğer turizm otoritelerimizle birlikte iki ülke arasındaki yakınlığı, turizm hareketlerini ve çeşitliliği daha da artırmak üzere yapılan tüm çalışmaların başarıya ulaşacağına inanıyorum."

Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART) ve Visit Ukraine heyetlerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından karşılıklı iş birliği ve turizm hareketliliğini geliştirmek üzere Kiev Belediyesi turizm yetkilileri ve Kiev turizm birliklerinin temsilcileri ağırlandı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman'ın da katıldığı programda, yetkililerin yanı sıra seyahat acentelerinin temsilcileri de hazır bulundu. ???????