Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler - Son Dakika
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Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler

27.02.2022 12:21

Ukrayna Savunma Bakanlığı, esir Rus askerlerin videosunu paylaştı. Videoda hastanede tedavi gören Rus askerlerinin bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk" sözleriyle cevap verdiği anlar yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 4. günde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı esir alınan Rus askerlerinin görüntüsünü yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayılan videoda, Rus askerlerinin Ukrayna'daki hastanelerde tedavi edildiği görüldü.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORDUK"

Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle diyalogları da görüntülere yansıdı. Bir Ukraynalı askerin "Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?" sorusuna Rus askerler, "Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. 15 kişiydik yardım istedik. Daha sonra bağlantıyı kaybettik. Teknik ekipmanlarımız da yandı" şeklinde cevap verdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, tedavilerine devam edilen Rus askerlerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna tedavi gören esir Rus askerlerin videosunu paylaştı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler - Son Dakika
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