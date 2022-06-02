Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde

02.06.2022 23:46

- Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

- Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Lüksemburg parlamentosuna hitap etti. Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu aktardı. Ukrayna topraklarının yüzde 20 yaklaşık 125 bin kilometre kareye denk gelirken, söz konusu topraklara Rusya'nın yasadışı şekilde 2014'de işgal ettiği Kırım Yarımadası'nın da dahil olduğu ifade edildi.

"Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmak zorundayız. Savaşa hazır tüm Rus askeri oluşumları bu saldırganlığa dahil oldu" ifadelerini kullanan Zelenskiy, savaş hattının bin kilometreden daha uzun olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'nın geçtiğimiz gün 15 seyir füzesi ateşlediğini belirterek, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya toplam 2 bin 478 füze ateşlediğini ve söz konusu füzelerin "çoğunun sivil altyapıyı hedef aldığını" aktardı.

Öte yandan Rus ordusu Severodonetsk'in çoğunu kontrol ederken, şehrin tamamen Rus ordusunun eline geçmesi Rusya'nın Luhansk'ın neredeyse tamamını kontrol etmesi anlamına geliyor.

Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde
Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde

YORUMLAR
500
Zelenskiy: 'Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 20'si Rus işgali altında' Zelenskiy: 'Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 20'si Rus işgali altında' Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: 'Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor' Rusya, Herson'da vatandaşlık dağıtmaya başladıLuhansk Valisi Gayday: 'Severodonetsk'in yüzde 70'ini Ruslar kontrol ediyor'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde - Son Dakika


Son Dakika
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 00:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna topraklarının yüzde 20'si Rusya kontrolünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement