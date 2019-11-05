Son Dakika Haberleri: Ukrayna Trump'ın avukatı ile görüşen savcıyı meslekten ihraç etmeye hazırlanıyor
Son Dakika Dünya Ukrayna Trump'ın avukatı ile görüşen savcıyı meslekten ihraç etmeye hazırlanıyor

Ukrayna Trump'ın avukatı ile görüşen savcıyı meslekten ihraç etmeye hazırlanıyor

6 saat önce

Ukrayna devleti Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğluna ilişkin soruşturmayı görüşen savcıyı görevden uzaklaştırmaya hazırlanıyor.

Ukrayna Trump'ın avukatı ile görüşen savcıyı meslekten ihraç etmeye hazırlanıyor, System.String[]

Ukrayna devleti Trump'ın avukatı Rudy Giuliani ile eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğluna ilişkin soruşturmayı görüşen savcıyı görevden uzaklaştırmaya hazırlanıyor.


Barrack Obama yönetiminde başkan yardımcılığı yapmış olan ve 2020 seçimlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın rakibi olarak duran Joe Biden oğlu Hunter Biden'ı Ukrayna'da Burisma adlı bir enerji şirketinin yönetim kuruluna sokmuş ve Trump da bu şirkete yönelik soruşturma dosyalarının yeniden açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelinsky'e telefonda baskı yapmıştı.

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Donald Trump, Joe Biden, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:28 
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